Star Trek: Discovery avrà una quinta stagione

Oltre all’annuncio sulla data d’uscita di di Star Trek: Picard gli appassionati del popolare franchise hanno ricevuto da oltreoceano un’altra notizia importante: la serie TV Star Trek: Discovery è stata rinnovata per una quinta stagione.

L’annuncio della messa in sviluppo della quinta stagione di Star Trek: Discovery arriva poco prima della distribuzione su Paramount+ dei nuovi episodi della quarta stagione, che usciranno il 10 febbraio.

La showrunner Michelle Paradise ha parlato del fatto che l’attuale stagione di Star Trek: Discovery è parzialmente ispirata dalla pandemia mondiale che ci sta coinvolgendo:

Stiamo raccogliendo lo spirito di ciò che eravamo e di ciò che siamo a livello globale, per provare ad avere lo sguardo dei nostri personaggi per metterli a confronto con qualcosa che è più grande di loro stessi. In questo caso si tratta di un’anomalia scientifica, e non sappiamo quale sia la sua natura. E i nostri eroi lo andranno a scoprire.