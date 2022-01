Our Flag Means Death: il teaser traier della serie sui Pirati di Taika Waititi

HBO Max ha pubblicato il trailer di Our Flag Means Death, la serie TV sui pirati in uscita a marzo che vedrà coinvolto Taika Waititi.

HBO Max ha diffuso il teaser trailer dedicato alla serie TV Our Flag Means Death, si tratta di un progetto realizzato dal regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi. La serie sarà disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming HBO Max a marzo.

Ecco il teaser trailer di Our Flag Means Death.

Taika Waititi ha lavorato sul progetto come produttore esecutivo ed ha diretto il primo episodio, oltre a lavorarci anche come interprete. La storia al centro del telefilm ha come protagonista Rhys Darby che interpreta il personaggio Stede Bonnet, che dopo una vita agiata si ritrova in un momento di crisi. Così Bonnet uscirà dalla sua fattoria e si metterà alla guida di una nave di pirati chiamata Revenge. Chiaramente Bonnet non sa come guidare veramente una nave di pirati, e da qui nasceranno diversi cortocircuiti comici.

Lo showrunner del progetto è David Jenkins, con i produttori esecutivi che sono Taika Waititi, Garrett Basch e Dan Halstead. Lo stesso Waititi intepreta nel telefilm la parte di Barbanera. Nel cast sono inclusi anche Leslie Jones, Fred Armisen, Kristian Nairn, Nathan Foad, Nat Faxon e Ewen Bremner.

David Jenkins ha detto sul progetto: