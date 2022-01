King of the Hill: in sviluppo il revival della serie animata

Mike Judge e Greg Daniels hanno fondato una compagnia di produzione di serie animate, e lavoreranno anche ad un revival di King of the Hill.

Greg Daniels e Mike Judge, i due creatori di King of the Hill, hanno appena formato una compagnia di produzione, la Bandera Animation, che svilupperà nuove serie animate, e che riporterà il popolare show King of the Hill a vivere nuovamente sullo schermo.

Greg Danies e Mike Judge realizzeranno il revival di King of the Hill assieme ad altri show (tra cui il procedural Bad Crimes per Netflix), che vedranno partecipare alla produzione personaggi come Sacha Baron Cohen, Zach Woods di Silicon Valley, Jimmy O. Yang di Space Force, e l’artista Mr. Cartoon. Tra gli altri show in pianificazione ce ne sarà uno descritto come “Breaking Bad in versione commedia da mezz’ora”.

Mike Judge e Greg Daniels hanno dichiarato:

Siamo entusiasti all’idea di poter andare verso differenti toni e stili per espandere l’arte dell’animazione. Siamo in una sorta di età dell’oro dei contenuti, no? E tutto ciò coinvolge anche l’animazione. Uno degli aspetti che abbiamo affrontando fondando la compagnia è stato proprio questo: portare l’animazione verso generi differenti.

Ricordiamo che Mike Judge ha creato la serie animata Beavis and Butt-Head, mentre Greg Daniels per anni ha lavorato su I Simpson.

La serie King of the Hill ha debuttato per la prima volta su Fox nel 1997 ed è andata in onda per 13 stagioni, fino al suo finale nel giugno 2009. King of the Hill segue una famiglia tutta americana (gli Hills) che vive nella città immaginaria di Arlen, in Texas, mentre sopporta le prove e le tribolazioni della vita di una piccola città.