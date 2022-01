Beavis and Butt-Head: il film uscirà quest’anno, ecco i concept art con i protagonisti invecchiati

Mike Judge, il creatore di Beavis and Butt-Head, ha annunciato che il film dedicato ad i due personaggi cult uscirà quest’anno, ed ha presentato anche i concept art con protagonisti i due character che vengono mostrati come uomini di mezza età.

Qui sotto trovate i concept art del film su Beavis and Butt-Head in uscita quest’anno su Paramount+.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn

— Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022