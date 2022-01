Horizon Forbidden West: trailer e foto dell’attesissimo videogioco per PlayStation

Aloy non ha idea delle minacce che la attendono nel nuovo capitolo della sua storia, Horizon Forbidden West, che avrà inizio il prossimo 18 febbraio: una piaga catastrofica, Regalla e i suoi ribelli, Sylens e le sue macchinazioni… e tantissime altre ancora da rivelare. Sony ha diffuso oggi un nuovo story trailer del gioco, insieme a uno stupendo artwork e alcune foto inedite.

Aloy non dovrà affrontare da sola tutti questi pericoli dell’Ovest Proibito. Al suo fianco avrà amici fidati come Varl ed Erend, a cui si aggiungeranno nuovi alleati come Zo, Alva e Kotallo.

La nuova immagine promozionale ritrae il gruppo di Aloy contro Regalla, i suoi ribelli e alcune delle Macchine più pericolose di questa frontiera. Sono presenti anche Sylens, Hekarro (il Capo della tribù dei Tenakth) e Tilda, un nuovo e misterioso personaggio che vanta un legame speciale con il mondo antico.

