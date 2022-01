Gaspard Ulliel: è morto a 37 anni in un incidente di sci l’attore di Hannibal Lecter – Le origini del male

Uno sfortunato incidente di sci ha posto fine alla vita del giovane attore francese Gaspard Ulliel, noto per il ruolo di Hannibal Lecter e presto in Moon Knight

L’attore francese Gaspard Ulliel è deceduto in seguito a un tragico incidente occorso su una pista da sci, apprendiamo dalla stampa d’oltralpe. La dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’attore trentasettenne non è ancora chiara e c’è un’indagine in corso.

L'acteur Gaspard Ulliel est décédé à 37 ans, annonce son agent à l' #AFP pic.twitter.com/F3YkE8bLCr — Agence France-Presse (@afpfr) January 19, 2022

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00, Ulliel, che stava soggiornando a La Rosière, nella Savoia francese, ha subito un incidente che, tra le altre cose, gli ha procurato un trauma cranico critico. Trasportato in ospedale a Grenoble, non è purtroppo sopravvissuto al colpo.

Il popolare attore e modello è noto per aver interpretato Hannibal Lecter nel prequel Hannibal Lecter – Le origini del male, il celebre stilista in Saint Laurent e le sue frequenti apparizioni in tv. È anche nel cast dell’imminente serial Marvel Studios Moon Knight, che rimarrà dunque come suo ultimo lavoro.