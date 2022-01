Festival di Berlino 2022: il nuovo film di Dario Argento nella line-up, ecco tutti i partecipanti

Dopo che è stato rivelato che Peter Von Kant sarà il film d’apertura del Festival di Berlino 2022, e dopo che è stato chiarito che la manifestazione sarà in presenza, da poco è stata rivelata la line-up dei partecipanti, che vedrà, per l’Italia, la presenza di Paolo Taviani con il suo Leonora Addio (in concorso) e Dario Argento con il suo Dark Glasses (nella sezione speciale Berlinale Special Gala Additions). Il Festival si terrà dal 10 al 20 febbraio.

Ecco la line-up di tutti i film che parteciperanno al Festival di Berlino 2022:

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U – A Quick Alphabet of Love)

Germany / France

di Nicolette Krebitz

con Sophie Rois, Udo Kier, Milan Herms, Nicolas Bridet

World premiere

Alcarràs

Spain / Italy

di Carla Simón

con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad

World premiere

Avec amour et acharnement (Both Sides of the Blade)

France

di Claire Denis

con Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier

World premiere

Rimini

Austria / France / Germany

di Ulrich Seidl

con Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher, Inge Maux, Claudia Martini

World premiere

Call Jane

USA

di Phyllis Nagy

con Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

International premiere

Drii Winter (A Piece of Sky)

Switzerland / Germany

di Michael Koch

con Michèle Brand, Simon Wisler

World premiere

Everything Will Be Ok

France / Cambodia

di Rithy Panh

World premiere / documentary form

La ligne (The Line)

Switzerland / France / Belgium

di Ursula Meier

con Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

World premiere

Leonora addio

Italy

di Paolo Taviani

con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker

World premiere

Les passagers de la nuit (The Passengers of the Night)

France

di Mikhaël Hers

con Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart

World premiere

Nana (Before, Now & Then)

Indonesia

di Kamila Andini

con Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

World premiere

Peter von Kant

France

di François Ozon

con Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla

World premiere / opening film

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Germany / France

di Andreas Dresen

con Meltem Kaptan, Alexander Scheer

World premiere

Robe of Gems

Mexico / Argentina / USA

di Natalia López Gallardo

con Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa

World premiere / debut film

So-seol-ga-ui Yeong-hwa (The Novelist’s Film)

South Korea

di Hong Sangsoo

con Lee Hyeyoung, Kim Minhee, Seo Younghwa

World premiere

Un año, una noche (One Year, One Night)

Spain / France

di Isaki Lacuesta

con Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez

World premiere

Un été comme ça (That Kind of Summer)

Canada

di Denis Côté

con Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte Polle, Samir Guesmi

World premiere

Yin Ru Chen Yan (Return to Dust)

People’s Republic of China

di Li Ruijun

con Wu Renlin, Hai Qing

World premiere

Encounters:

See You Friday, Robinson, Mitra Farahani

Axiom, Jons Jonsson

Brother In Every Inch, Alexander Zolotukhin

Coma, Bertrand Bonello

Father’s Day, Kivu Ruhorahoza

Flux Gourmet, Peter Strickland

American Journal, Arnaud des Pallieres

Small, Slow But Steady, Sho Miyake

Love Package, Gaston Solnicki

The City And The City, Christos Passalis, Syllas Tzoumerkas

Queens Of The Qing Dynasty, Ashley McKenzie

Sonne, Kurdwin Ayub

Unrest, Cylril Schaublin

The Death Of My Mother, Jessica Krummacher

Berlinale Special Gala Additions:

Good Luck To You, Leo Grande, Sophie Hyde

Incredible But True, Quentin Dupieux

Dark Glasses, Dario Argento

The Outfit, Graham Moore

Berlinale Special Additions:

A German Party, Simon Bruckner

This Much I Know To Be True, Andrew Dominik

Berlinale Special Shorts:

North Terminal, Lucrecia Martel

Nest, Hlynur Palmason