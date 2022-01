Android Auto: un bug ha rimosso temporaneamente Google Maps

Per fortuna Google si occupa spesso di aggiornare le proprie piattaforme, e in genere fa piacere vedere che un nuovo update di Android Auto è in arrivo, ma ci sono delle spiacevoli eccezioni.

Parliamo nello specifico, come riportato sulle pagine di PhoneArena, dell’aggiornamento 7.2, che ha introdotto un bug a dir poco grave nel software, rimuovendo infatti Google Maps, anche nel caso in cui si provi a sfruttare le potenzialità del servizio di localizzazione grazie all’assistente vocale.

Ovviamente, non si tratta di una novità intenzionale, visto che in un software del genere Maps è a dir poco fondamentale, e che può risultare in molti casi problematico non avere modo di interagire con questo.

Non è chiaro se al momento il problema stia riguardando tutti gli utenti, o solo una fetta ridotti di questo, ma certo è invece che Google dovrebbe avere modo di risolvere il bug nel giro di poco tempo, lasciando che Android Auto permetta nuovamente di sfruttare Maps, proprio come quanto avviene in genere con l’assistente vocale. Staremo a vedere nel corso delle prossime ore se un update con un bug fix all’interno arriverà repentinamente per salvare la situazione e ripristinare il software.