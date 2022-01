The Cuphead Show!: il trailer della serie animata Netflix in arrivo a febbraio

Netflix ha da poco diffuso il trailer di The Cuphead Show!, la serie animata basata sul popolare videogioco, e che arriverà sulla piattaforma streaming a febbraio. La serie metterà al centro le avventure del personaggio Cuphead e del fratello Mugman.

Ecco il trailer di The Cuphead Show!

Cuphead è stato un piccolo, grande fenomeno dei videogiochi, sia per la volontà di riportare in auge il genere degli shoot-em up classici che per la sua grafica ultraretrò che si rifaceva ai grandi classici dell’animazione degli esordi.

Questa è la sinossi ufficiale:

Il videogioco che ha sconvolto le scene con la sua sontuosa animazione retrò prende vita con The Cuphead Show! una commedia basata sui personaggi che segue le disavventure dell’impulsivo Cuphead e il suo cauto ma distratto fratello Mugman. Che si tratti di irascibili sirene, rane pugili o del diavolo in persona, i fratelli si cacciano spesso nei guai a casa loro, nella surreale isola di Inkwell.

Ricordiamo che il videogioco da cui è tratta la serie animata è un run ‘n’ gun, sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer nel 2017.

Il The Cuphead Show! arriverà su Netflix il 18 febbraio.

