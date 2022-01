Snapdragon 8 Gen 2: il CEO di Qualcomm parla della prossima serie

Non è passato molto da quando Qualcomm ha lanciato sul mercato i suoi nuovi Snapdragon 8 Gen 1, che hanno portato avanti il compito della compagnia di cambiare serie. Il CEO, Christian Amon, ha discusso sulle pagine di The Verge di alcune novità, accennando anche ai nuovi Snapdragon 8 Gen 2.

Stando alla figura a capo di Qualcomm, il mercato sta vivendo una grande crisi, che continuerà anche fino al 2023, ma ci sono comunque dei buoni piani per il prossimo anno. È stato infatti confermato che il cambio di nome dei SoC prodotti (tra le altre cose, in via ufficiale, non grazie a industrie proprie ma da collaborazioni con colossi come TSMC e Samsung) ha l’obiettivo di migliorare la comprensione delle serie per gli utenti.

In ogni caso, nel corso del prossimo anno potremo vedere l’arrivo dei Snapdragon 8 Gen 2, che però sembra finiranno in dei dispositivi nel 2023 avviato, e di conseguenza non verranno di sicuro presentati nel 2022, se non verso la fine dell’anno.

È stato ribadito l’impegno della compagnia per far fronte alla crisi di componenti che riguarda il mercato intero, anche se sembra per fortuna che pian piano la situazione sia già in fase di miglioramento.