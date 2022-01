Shell ha convertito un distributore di benzina in un’area di ricarica per le auto elettriche

Shell ha trasformato una vecchia pompa di benzina di Londra in un'esclusiva stazione di ricarica per auto elettriche con bar e negozi.

Se perfino Shell cavalca l’entusiasmo per le auto elettriche… Il colosso del petrolio ha convertito una stazione di servizio di Londra in un’area di ricarica ad uso esclusivo degli EV. Shell da anni è presente anche nel settore della ricarica per le auto elettriche, attraverso i due brand Ubitricity e NewMotion.

Grazie ai due marchi, Shell controlla diverse migliaia di punti di ricarica – tra colonnine e stazioni più grandi e attrezzate – in tutta Europa.

La nuova stazione di ricarica si trova a Fullham, un quartiere di Londra. L’area di ricarica per EV sostituisce completamente una storica pompa di benzina controllata da Shell. Considerato il budget del progetto, è evidente che l’azienda ha inteso utilizzare questa conversione come un’importante segnale di cambiamento e fiducia nei confronti dell’elettrico.

Il design della stazione di ricarica è stato affidato al rinomato studio di architettura Bowman Riley. E, infatti, la nuova stazione della Shell non ricorda praticamente nessun’altra area di ricarica al mondo: la maggior parte degli elementi architettonici sono in legno, mentre le pensiline sono ricoperte da pannelli fotovoltaici.

Complessivamente, l’area di ricarica offre nove colonnine della Trititum da 175 kW, tutte alimentate da energia rinnovabile.

Una stazione dove ricaricare le auto in totale comodità: durante la ricarica, gli automobilisti possono riposarsi all’interno di un’area d’attesa con WiFi gratuito, mentre all’interno dell’area sono presenti anche un bar e un negozio.