RX 6500XT: le custom europee potrebbero avere prezzi altissimi

Come anticipato sulle pagine di VideoCardz, sembra che le RX 6500XT potrebbero presentarsi in Europa a dei prezzi davvero eclatanti.

A quanto pare il mercato europeo non accoglierà con un abbraccio le nuove RX 6500XT di AMD, almeno stando ai primi prezzi anticipati. Parliamo di schede video svelate da parte del colosso nel corso dello scorso CES di Las Vegas, da davvero pochi giorni, che finalmente si avvicinano in Europa. Come riportato sulle pagine di VideoCardz, nel caso in cui i prezzi finali fossero quelli anticipai, acquistare uno di questi gioiellini sin da subito potrebbe non essere molto conveniente.

Parliamo di un dispositivo che infatti è stato presentato con prezzo di vendita consigliato di 199$, ma che in realtà in Europa sarà a quanto pare pronto a superare i 260 euro, con cifre per alcuni casi che invece toccano anche i 400 euro o quasi. Ovviamente, il tutto non è ancora confermato, ma le prime anticipazioni sono abbastanza preoccupanti, e sembra infatti che il colosso si troverà a entrare con difficoltà in questo mercato.

Abbiamo a che fare con dispositivi che verosimilmente dovrebbero avere l’obiettivo di competere con le GTX 1600 di NVIDIA, concorrenza agguerrita. Le RX 6500XT si presentano con architettura Navi 24 e 1024 shading units, assieme a 4 GB GDDR6 e bus di memoria a 64-bit, e seppur le performance siano in linea con l’obiettivo dell’azienda, lo stesso non si può dire per quel che riguarda i prezzi.

In realtà, degli aumenti dal dollaro all’euro sono anche tutto sommato abbastanza normali, sia in generale, sia se si considera la carenza di scorte che attualmente affligge il mercato tech, e non era difficile quindi aspettarsi cifre abbastanza alte. C’è comunque da dire che il rischio di AMD è quello di non essere sufficiente competitiva sulla fascia media, ma staremo a vedere come la situazione si evolverà, con il CEO Lisa Su che – tra le altre cose – è abbastanza positiva per quel che riguarda la fine della pessima situazione del mercato.