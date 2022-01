Excel: il supporto per gli Apple Silicon è ufficialmente arrivato

Microsoft ha finalmente confermato il proprio supporto per gli Apple Silicon del colosso di Cupertino per quel che concerne Excel.

Gli Apple Silicon del colosso di Cupertino, pur presentandosi con prestazioni davvero interessanti, hanno costretto sviluppatori in tutto il mondo a realizzare degli appositi porting per far funzionare correttamente le proprie applicazioni.

Da quest’onere, seppur siano presenti diversi programmi di emulazione – i quali riducono in ogni caso le prestazioni – non sono esonerate neanche le grosse aziende, ed ecco che dopo un periodo di beta Microsoft ha confermato il supporto completo ad Excel sui SoC di Apple.

Adesso il supporto del programma conosciuto in tutto il mondo, facente parte del pacchetto office, è nativo, grazie al nuovo aggiornamento 16.57, come confermato in via ufficiale da parte dell’azienda di Redmond e ripreso da MacRumors. A guadagnarne sono di sicuro i tempi degli utenti, che possono avviare i programmi in maniera più veloce e senza necessità di emulazione, ma si parla anche di miglioramenti delle performance. A concludere il supporto troviamo un update della Power Query, che permette l’importazione di contenuti in maniera veloce.

Ovviamente, gli utenti Apple possono sfruttare il nuovo gioiellino compatibile di Office con qualunque pacchetto, e non è necessario possedere uno specifico abbonamento per fruire della nuova versione.