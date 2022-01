Baby Shark: il video su YouTube è il primo a superare i 10 miliardi di visualizzazioni

Baby Shark ha conquistato il tetto del mondo su YouTube, considerando che il video sulla Baby Shark Dance è diventato ufficialmente il primo di sempre sulla piattaforma ad arrivare a ben 10 miliardi di visualizzazioni.

Ecco il video dei record di Baby Shark su YouTube.

Ricordiamo che il fenomeno è diventato virale grazie al contest del 2019 Baby Shark Challenge, ma il video è stato caricato su YouTube a giugno del 2016. Seok Kim, Ceo di Pinkfong ha detto sul traguardo raggiunto:

É stato un viaggio importante, a testimonianza di come Baby Shark abbia connesso persone in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di presentare le nuove avventure di Baby Shark, che offriranno esperienze senza precedenti ad un numero di fan ancora maggiore, ovunque.

Il brand ha ampliato il suo universo grazie alla serie animata TV in onda in Italia su NickJr, il brand prescolare di ViacomCBS Networks Italia in onda sul canale 603 di Sky, un programma di licenza di merchandising globale, live show in tour in tutto il mondo, giochi interattivi, NFT e altro ancora.

La famiglia di squaletti più famosa e colorata di sempre si prepara a tornare a spopolare anche in TV, solo su NickJr. Debutteranno, infatti, dal prossimo 7 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20:20 su NickJr, i nuovi episodi della prima stagione della serie prescolare Baby Shark’s Big Show.