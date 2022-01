The Man Who Fell To Earth: il teaser trailer della serie remake de L’Uomo che Cadde sulla Terra

Ecco il teaser di The Man Who Fell to Earth, la serie TV remake del film con David Bowie intitolato L'Uomo che Cadde sulla Terra.

Nel 1976 uscì il film L’Uomo che Cadde sulla Terra, tratto dal romanzo di Walter Tevis, e con David Bowie protagonista. A distanza di parecchi decenni Showtime ha realizzato un remake del lungometraggio, intitolato in originale The Man Who Fell To Earth, di cui è stato da poco diffuso il teaser trailer.

Ecco il teaser trailer di The Man Who Fell To Earth.

I protagonisti della serie sono Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris. Nel filmato possiamo vedere Ejiofor nei panni di Faraday, un alieno che cerca di capire quale sia l’obiettivo che deve perseguire una volta caduto sulla Terra. La Harris interpreta Justin Falls, una umana che entra in contatto con Faraday e che cerca di supportarlo.

Gli altri membri del cast sono Jimmi Simpson (Westworld), Clarke Peters (Da 5 Bloods), Rob Delaney (Deadpool 2), Josh Herdman (Goyle from Harry Potter) e Kate Mulgrew (Orange is the New Black). Il romanzo originale da cui è tratto il telefilm è stato pubblicato nel 1963, mentre il film del 1976 ha avuto la regia di Nicolas Roeg. Gli showrunner della serie sono Alex Kurtzman e Jenny Lumet.

L’uscita di The Man who Fell to Earth è prevista per la primavera.