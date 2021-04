Rob Delaney reciterà al fianco di Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris nella serie tv drammatica The Man Who Fell to Earth di Showtime.

Rob Delaney è stato scelto per interpretare un personaggio regolare, insieme a Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris, nella serie tv drammatica The Man Who Fell to Earth, che recentemente è passata da CBS All Access / Paramount + a Showtime.

Basato sul romanzo di Walter Tevis e sull’iconico film del 1976 interpretato da David Bowie, The Man Who Fell to Earth seguirà la storia un nuovo personaggio alieno (Ejiofor) che arriva sulla Terra in un momento in cui si sta assistendo a una svolta nell’evoluzione umana. Quest’ultimo dovrà confrontarsi con il proprio passato per determinare il nostro futuro.

Nella serie tv Rob Delaney interpreterà Hatch Flood, un malfattore di un’importante famiglia del mondo della tecnologia, la cui ossessione per il lavoro su un precedente visitatore alieno gli fa perdere tutto, compresa la sua famiglia.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet stanno scrivendo e producendo a livello esecutivo la serie tv e saranno anche i suoi showrunner insieme al produttore esecutivo John Hlavin. Kurtzman dirigerà più episodi del progetto, che vede tra i suoi produttori esecutivi anche Sarah Timberman, Carl Beverly e Heather Kadin. La serie tv, prodotta da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Timberman / Beverly, inizierà la produzione a Londra questa primavera e sarà disponibile in anteprima su Showtime nel 2022.

Oltre a recitare in Catastrophe, Rob Delaney è noto per aver preso parte alla serie Amazon The Power e a film come Tom & Jerry, Bombshell, Last Christmas, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, The Hustle e Deadpool 2, tra gli altri.

