RTX 3090 Ti: sembra che la produzione sia andata in pausa

Dopo aver annunciato le sue nuove RTX 3090 Ti, NVIDIA si trova ad avere problemi per quel che concerne la produzione dei dispositivi, apparentemente in pausa.

Non è passato molto da quando NVIDIA ha finalmente annunciato le sue nuove RTX 3090 Ti, schede video che abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link. Parliamo di dispositivi pronti a migliorare quanto fatto fino a oggi con le RTX 3090, portando quindi il lavoro della compagnia su un livello ancora migliore. Mentre ci avviciniamo alla data d’uscita dei gioiellini in questione però (non ancora confermata), sono nati dei problemi per quel che riguarda la produzione, almeno stando a quanto svelato da TweakTown.

No, non abbiamo a che fare con la solita carenza di scorte a cui siamo tanto abituati, visto che sembra che il colosso abbia dovuto mettere in pausa la produzione per via di problemi legati al BIOS e all’hardware, secondo quanto ripreso da VideoCardz. Per quel che riguarda ciò che il tutto potrebbe comportare, si parla verosimilmente di una quantità di scorte non sufficiente a soddisfare la domanda dell’utenza, almeno in prossimità del day one, sperando che la situazione abbia modo di migliorare in seguito.

Considerando che l’azienda non ha tra le altre cose ancora fornito una data d’uscita specifica per le nuove schede video, non è da escludere che all’effettivo un rinvio sia all’orizzonte, e che di conseguenza dovremo aspettare qualche settimana in più al fine di mettere mano sui dispositivi. È bene sottolineare che al momento si tratta solamente di report, e che la compagnia non ha ancora approfondito in via ufficiale la questione, seppur è possibile che notizie arrivino nel giro di qualche giorno al fine di fare chiarezza.

Restiamo in attesa di scoprire finalmente in via ufficiale la data d’uscita delle nuove RTX 3090 Ti, sperando che questa sia vicina e che le schede grafiche abbiano modo di presentarsi sin da subito senza troppi intoppi.