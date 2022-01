Pixel Notepad sarà il nome del nuovo smartphone pieghevole di Google?

Sappiamo da tempo che a quanto pare Google è al lavoro su un nuovo dispositivo pieghevole, il – considerando ciò che sappiamo fino a oggi – avrebbe dovuto prendere il nome di Pixel Fold, ma a quanto pare potrebbe presentarsi con un’etichetta ben diverso rispetto a quanto immaginato fino a oggi. Un nuovo report arrivato grazie alle pagine di 9to5Google, come ripreso da Gizmochina, ha infatti anticipato che il dispositivo dovrebbe invece prendere il nome di Pixel Notepad.

Non si è parlato solamente di come il dispositivo verrà chiamato però, visto che sono stati fatti anche degli accenni al prezzo, uno dei dettagli più curiosi in merito al nuovo progetto del colosso della ricerca, seppur non ci siano dettagli ufficiali in merito a questo – come vale anche per tutto il resto. Nello specifico, sembra che il dispositivo si presenterà con un totale massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione, e che il prezzo di lancio scelto sia di 1.799$, tutt’altro che basso, seppur sia ancora da vedere cosa il dispositivo avrà all’effettivo modo di offrire.

A quanto pare, il nuovo gioiellino si presenterà con un design maggiormente simile a quanto visto con gli Oppo Find N rispetto ai Galaxy Z Fold 3, che hanno invaso il mercato con le proprie potenzialità e settato nuovi standard. Per quel che riguarda invece l’interno del dispositivo, è quasi certo che Google opterà per l’utilizzo di un SoC proprietario come avvenuto con i recenti Pixel 6, seppur non ci siano dettagli relativi a questo specifico Tensor. Parlando delle fotocamere, non abbiamo alcun suggerimento all’infuori del fatto che dovrebbe essere presente un downgrade rispetto a quanto visto con gli ultimi smartphone.

Non ci resta che aspettare un annuncio del colosso sul tutto, il che considerando i molti report potrebbe ormai essere finalmente imminente.