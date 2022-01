Marvel e Webtoon collaborano per la prima volta per un fumetto sugli Eterni

Webtoon è diventato ormai un punto di riferimento per il mondo del fumetto, soprattutto online, e tutto ciò non poteva non far nascere un sodalizio con un colosso dei comics: stiamo parlando della Marvel, che collaborerà per la prima volta con Webtoon in occasione dell’uscita di Eternals: The 500 Year War.

La collaborazione tra Marvel e Webtoon sancita dalla serie Eternals: The 500 Year War, divisa in sette capitoli, ha fatto il suo esordio sulla app di Marvel Unlimited dove è già disponibile, mentre il 20 gennaio sarà a disposizione su Webtoon.

La storia di Eternals: The 500 Year War racconterà la guerra dei Cinquecento anni degli Eterni contro i Devianti. Durante questo lasso di tempo gli Eterni saranno testimoni di molti eventi ed incontri sulla Terra. Ad occuparsi della serie sarà un cast di autori molto importante, che vedrà coinvolti: Dan Abnett, Aki Yanagi, Jongmin Shin, Ju-Yeon Park, David Macho, Rafael Scavone, Yifan Jiang; e poi ancora Geoffo, Rickie Yagawa, Do Gyun Kim, Magda Price, Marcio Fiorito, e Gunji. Tra i coloristi saranno coinvolti Matt Milla, Carlos Macias, Fernando Sifuentes, Pete Pantazis e Felipe Sobreiro.

L’operazione della Marvel segue quella della DC Comics, che ha realizzato con Webtoon il fumetto Batman: Wayne Family Adventures.