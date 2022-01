Landscapers – Un crimine quasi perfetto: uno special sulla nuova serie Sky Atlantic

Sky presenta un lungo special sulla miniserie in quattro parti coprodotta con HBO in onda su Sky Atlantic e su NOW: Landscapers – Un crimine quasi perfetto.

Ispirata a una incredibile quanto drammatica storia vera verificatasi in Inghilterra nel 1998, la miniserie Sky Original Landscapers – Un crimine quasi perfetto è su Sky Atlantic (e in streaming su NOW) dal 14 gennaio, per quattro puntate: Sky presenta oggi uno special di otto minuti sullo show, creato e scritto da Ed Sinclair e diretto e co-sceneggiato da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers).

I protagonisti sono l’attrice Premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown, The Father, Broadchurch) e David Thewlis (Sto pensando di finirla qui – I’m Thinking Of Ending Things, Fargo).

Questa la sinossi ufficiale:

Landscapers – Un crimine quasi perfetto racconta l’intrigante e inquietante storia (vera) di Susan e Christopher Edwards, una “pacifica” coppia inglese di mezza età che a un certo punto si ritrova al centro di un’indagine per omicidio…e non per caso. I coniugi Edwards, infatti, sono i responsabili della morte dei genitori di lei (nonché del furto di una cospicua somma di denaro dal conto corrente dei defunti), e sono in fuga da ben quindici anni. Il ritrovamento improvviso dei cadaveri dei due anziani, però, scompiglia completamente le carte in tavola, e da un giorno all’altro la sognatrice Susan – appassionata di cinema fino a immaginarsi protagonista di svariati film (soprattutto mentali!) – e il suo amato Christopher si ritrovano a fare i conti con la polizia…e col loro passato…

