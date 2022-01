La Subaru STI E-RA Concept è una super sportiva elettrica da 1.073CV

Subaru ha presentato una super-sportiva elettrica da 1.073CV. Si chiama STI E-RA Concept ed è pensata per offrire le massime prestazioni in pista. La concept car è stata presentata in occasione del Tokyo Auto Salon.

La vettura sfrutta quattro motori elettrici prodotti dalla Yamaha. La guida a trazione integrale, una portanza estrema e un sistema di controllo della trazione definito da Subaru come “unico” fanno della STI E-RA Concept una bestia micidiale, in grado di impressionare anche gli appassionati di motorsport più esigenti.

Ma unire alte prestazioni e feeling da corsa con l’elettrico richiede dei sacrifici: a partire dalle batterie compatte – appena 60kWh – per non andare eccessivamente a penalizzare il peso dell’auto. Poco importa, perché è una macchina progettata per uno scopo estremamente specifico: Subaru punta a completare il Nürburgring in 6 minuti e 40 secondi. Il produttore tenterà la sfida nel 2023.

Non è un risultato da prima della classe, spiega Engadget: la VW ID.R ha completato il giro in 6 minuti e 5 secondi netti. Si tratterebbe comunque di un risultato superiore a quello di altre elettriche ad alte performance, come la Tesla Model S Plaid (7:35m).

Nell’immediato futuro, la Subaru STI E-RA Concept sarà testata all’interno del circuito giapponese E-RA.

Sempre al salone di Tokio, Subaru ha presentato anche la Solterra STI Concept, versione sportiva del suo imminente crossover. Questa versione dell’auto si contraddistingue per alcuni elementi sportivi, come gli alettoni e lo spoiler montato sul tetto.