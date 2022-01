Kendrick Lamar realizzerà con i creatori di South Park una commedia live-action

Kendrick Lamar ed i creatori di South Park lavoreranno insieme per un progetto dedicato ad un film commedia live-action.

Kendrick Lamar è pronto a entrare in sinergia con Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, con l’obiettivo di realizzare una commedia live-action. Ad annunciarlo è stata Paramount Pictures, che ha rivelato come Parker, Stone e Lamar lavoreranno insieme per realizzare una commedia che metterà al centro la questione razziale.

Secondo la descrizione, la commedia di Kendrick Lamar e dei creatori di South Park sarà “una collaborazione tra Paramount Pictures e ViacomCBS che unirà passato e presente, per una storia in cui un giovane uomo di colore che lavora in un museo di Storia scoprirà che gli antenati della sua ragazza bianca, tempo prima, schiavizzavano la sua famiglia”.

Il film sarà realizzato grazie ad una sceneggiatura di Vernon Chathman, che ha già lavorato al The Chris Rock Show ed al Late Night With Conan O’Brien. Le riprese inizieranno durante la Primavera. Non è ancora chiaro se il film arriverà nei cinema, o se sarà distribuito sulla piattaforma streaming Paramount+.

Di certo c’è che il sodalizio tra il rapper premio Pulitzer Kendrick Lamar ed i creatori di South Park sembra intrigante già solo come idea di base.