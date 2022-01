Justice League – Joss Whedon risponde a Gal Gadot e definisce Ray Fisher “un pessimo attore”

Intervistato dal NY Magazine, Joss Whedon ha ribattuto alle accuse mossegli dal cast di Justice League, arrivando a sfogarsi al punto di definire il lungometraggio DC Comics come il più grande errore della sua carriera, e dichiarando che Ray Fisher è un pessimo attore.

Whedon ha dichiarato che pensava di “poter dare una mano a sistemare” Justice League, perché era stato chiamato per questo motivo, ma che durante la produzione sono sorte delle problematiche, e che lavorare al film si è rivelato uno dei più grandi errori della sua carriera. Sulle accuse mossegli da Gal Gadot Whedon ha detto:

Non ho minacciato nessuno. L’inglese non era la prima lingua di Gal Gadot ed io tendo ad essere troppo elaborato e irritante quando parlo.

Tutto ciò sembrerebbe aver portato Gal Gadot e Joss Whedon a non capirsi. Anche se la stessa interprete di Wonder Woman, contattata dal NY Magazine, ha ribattuto di aver capito benissimo le parole di Whedon. Secondo quanto raccontato da Whedon, l’attrice sarebbe anche arrivata al punto di dirgli che non era in grado di capire come funzionassero i film di supereroi.

E successivamente un altro contrasto sarebbe nato su una scena che Gal Gadot pensava fosse opportuno tagliare, mentre Whedon credeva diversamente, e per questo dichiarò che si sarebbe dovuti passare sul suo cadavere levandolo sui binari di una ferrovia per arrivare a togliere la scena. Ma, secondo Whedon, quelle parole Gal Gadot le ha rivolte contro sé stessa, dichiarando che era Whedon a volerla legare ai binari di un treno per passare sul suo cadavere.

Ed i problemi, come ben sappiamo, sono sorti anche con Ray Fisher, su cui Whedon è stato chiaro. Le scene tagliate del Cyborg di Fisher sarebbero dovute ad una storyline che era da ridimensionare, ed alle scarse doti recitative dell’attore, che Whedon considera “un cattivo interprete in tutti i sensi”. In generale il regista ha definito il cast di Justice League formato da un “gruppo di persone maleducate”.

Considerando le parole di Joss Whedon, la questione attorno alla produzione di Justice League sembra, a questo punto, tutt’altro che risolta.