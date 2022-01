Halo Infinite: John Carpenter lo definisce il migliore videogioco della serie

John Carpenter ha realizzato grandi lungometraggio come Halloween, 1997: Fuga da New York e La Cosa, ma il filmmaker è anche un appassionato di videogiochi, e ultimamente ha elogiato Halo Infinite. Il regista ha commentato su Twitter l’ultimo gioco della saga videoludica.

Ecco cosa ha detto John Carpenter su Halo Infinite:

Il capo del marketing di Xbox, Aaron Greenberg, ha così replicato al tweet di John Carpenter:

In precedenza Carpenter aveva parlato piuttosto bene anche di Destiny 2. Il regista ha dichiarato nel 2013 che la sua passione per i videogiochi è nata grazie a suo figlio. Parlando delle sue esperienze videoludiche Carpenter ha raccontato:

Il primo gioco che ricordo di aver giocato in maniera ossessiva è stato Sonic the Hedgehog. Era duro, non ci stavano i checkpoint, e mi capitava di morire continuamente. La coordinazione con le mani l’ho imparata all’epoca. Ho diversi titoli però che nel tempo ho apprezzato molto: Borderlands 2 è spettacolare, e poi ci sono BioShock, la serie di Dead Space, The Last of Us.