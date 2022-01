Edge: integrazione con YouTube in arrivo, un nuovo feed mostra i video degli youtuber

Edge testa una nuova integrazione con YouTube. Presto sarà possibile seguire gli youtuber direttamente dal browser ufficiale di Microsoft. La feature è ancora in fase di testing ed è, di conseguenza, ancora in uno stadio molto embrionale.

Una volta che sarà implementata ufficialmente, la nuova funzione consentirà di avere un feed personalizzato direttamente integrato all’interno di Edge, con tutti gli ultimi video degli youtuber che abbiamo scelto di seguire.

L’integrazione con YouTube è stata scoperta dall’utente di Reddit ‘Leopeva64’. Attualmente la funzione non supporta ancora tutti i canali youtube.

Secondo The Verge, è probabile che in futuro il feed potrà essere utilizzato per seguire non soltanto gli youtuber, ma anche gli ultimi articoli pubblicati dai blog e dai siti internet messi trai preferiti..

Per il momento la funzione è in fase di testing su Edge Canary, la piattaforma di Microsoft dedicata ai besta tester volontari. La nuova iniziativa non è ancora stata annunciata e pubblicizzata ufficialmente da Microsoft.

L’integrazione con YouTube non è l’unica novità a cui lavora Edge. La settimana scorsa alcuni utenti avevano scoperto un nuovo pannello dedicato ai browser game – feature che, tuttavia, aveva attirato più di qualche critica.