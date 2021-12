Microsoft Edge potrebbe introdurre un pannello dedicato ai giochi, ma la novità non piace agli utenti

Microsoft testa un nuovo pannello dedicato ai giochi per il suo browser Edge, ma la novità non piace a molti utenti.

Preso il browser Microsoft Edge potrebbe avere un nuovo panello per i giochi. La novità non è ancora stata annunciata, ma è stata scoperta da un utente Reddit nell’attuale versione Canary del browser. Con un nuovo aggiornamento il browser riceverà una sezione con alcuni giochi, che non richiedono ulteriori installazioni.

La nuova tab apre un catalogo con alcuni browser game, soprattutto presi in prestito da MSN Games – portale per giocare online di proprietà di Microsoft. Trai giochi troviamo Solitario, scacchi, sudoku e molti altri titoli semplici. Il catalogo viene aggiornato frequentemente, con l’aggiunta di selezioni a cura degli editor di MSN.

Ma la novità non piace granché a tutti. Molti utenti di Reddit, ad esempio, hanno espresso il loro scetticismo, accusando Microsoft di voler appesantire inutilmente il browser aggiungendo una funzione completamente inutile – a maggior ragione se i giochi possono comunque essere riprodotti da MSN Games.

Per il momento, lo ricordiamo, di ufficiale non c’è nulla. Microsoft non ha ancora annunciato l’introduzione del nuovo pannello e per quel che ne sappiamo potrebbe essere un semplice test destinato a risolversi in un nulla di fatto. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime mosse di Microsoft.