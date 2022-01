A16 Bionic: il design del nuovo SoC Apple sarebbe già pronto, ma si alzeranno i prezzi?

Come ripreso sulle pagine di Wccftech, Apple potrebbe aver già completato il design dei suoi nuovi SoC A16 Bionic, che a rigor di logica dovrebbero essere inclusi all’interno dei prossimi iPhone 14 a partire dal mese di settembre, sempre che il colosso continui con le sue tradizioni.

A quanto pare, seppur i piani siano già stati completati a diversi mesi di distanza, non ci sono delle buone notizie. Sembra che Apple sfrutterà il processo a 4nm di TSMC per la nuova serie, lasciando che i dispositivi possano offrire migliori performance rispetto a quanto visto fino a oggi, e pare anche che lo sviluppo stia procedendo in gran parte al meglio.

Tuttavia, pare che TSMC abbia costretto la compagnia ad alzare i prezzi, con il tutto che quindi potrebbe ripercuotersi proprio nelle tasche dei consumatori, che forse si troveranno ad acquistare degli smartphone maggiormente costosi rispetto a quanto visto fino a oggi.

Ovviamente, non abbiamo ancora conferme ufficiali sul tutto, e anzi stando a quel che sappiamo i prezzi di Apple dovrebbero essere saliti solamente del 3%, ma staremo a vedere come la situazione si evolverà quando il colosso avrà modo di annunciare le proprie novità.