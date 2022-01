Y: L’Ultimo Uomo – La serie è stata definitivamente cancellata, nessun network interessato

La showrunner Eliza Clark ha dichiarato che non è stato trovato un nuovo network per Y: L'Ultimo Uomo, e perciò la serie è definitivamente cancellata.

Y: L’Ultimo Uomo ha fallito nel tentativo di trovare una nuova casa per proseguire con la seconda stagione, lo ha dichiarato la showrunner Eliza Clark che ha rivelato su Twitter lo stato della produzione, che è praticamente ad un punto morto.

Ecco le sue parole:

Per coloro che me lo stanno chiedendo: abbiamo provato tanto a cercare una nuova piattaforma per realizzare la seconda stagione di Y: L’Ultimo Uomo, ma sfortunatamente non ci sarà. Di solito è sempre difficile spostare uno show da un network ad un altro, ma negli ultimi anni è diventato ancora più difficile.

La Clark ha poi aggiunto:

Ho cercato di adattare il mio fumetto preferito per renderlo uno show televisivo. Il fatto che non sia finita così come doveva finire mi fa pensare che comunque sono state raccontate delle storie, e ci sono state delle performance f***mente entusiasmanti.

Tramonta quindi la possibilità di vedere il proseguimento di Y: L’Ultimo Uomo, che su Hulu è andato avanti per una sola stagione. Ricordiamo che la serie si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. La serie segue i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano con tutte le loro forze di ripristinare ciò che è andato perduto e di sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore.

La prima stagione di Y: L’Ultimo Uomo è disponibile su Disney+.