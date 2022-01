ThunderCats: Anthony Mackie vuole fare Panthro nel film

Gli appassionati dei ThunderCats sono stati super entusiasti dopo aver appreso l’anno scorso dello sviluppo di un film dedicato sotto la Warner Bros., ed ora l’interprete Marvel Anthony Mackie ci ha messo il carico, dichiarando di essere interessato a interpretare il personaggio di Panthro.

Ecco le sue parole al Fan Expo di New Orleans:

Io ci stavo già prima del boom dei Pokemon, e non ero un lettore di fumetti, però ero un appassionato dei ThunderCats. Il mio obiettivo per il film sarebbe quello di essere il tipo blu, Panthro. Quando ero piccolo questo era il mio sogno. Se Kelsey Grammer può fare Bestia, io voglio essere Panthro.

Adam Wingard, il regista di Godzilla vs. Kong, è stato scelto per dirigere un adattamento cinematografico dell’amata serie animata Thundercats, prodotta da Rankin Bass negli anni ’80, per la Warner Bros. Il progetto si baserà su una sceneggiatura che sarà scritta dallo stesso Wingard in collaborazione con Simon Barrett (The Guest).

La serie originale, andata in onda dal 1985 al 1989, è stata ripresa e trasmessa per una sola stagione da Cartoon Network nel 2011. Nel 2020 è stato poi realizzato un reboot del progetto in versione parodistica dal titolo Thundercats Roar.

La storia è incentrata su una squadra di gatti umanoidi (o umani simili a gatti), composta da Lion-O, Panthro e Cheetara, i quali combattono il malvagio mago Mumm-Ra sul pianeta della Terza Terra. C’è la lama mistica che trattiene l’Occhio di Thundera e gli Antichi Spiriti del Male, e poi alieni antagonisti, come i Mutanti di Plun-Darr e i Lunatak.