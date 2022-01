The Last of Us: Riley sarà interpretata da Storm Reid nella serie tv?

Alcuni indizi fanno pensare che il personaggio di Riley nella serie tv ispirata al videogioco The Last of Us sarà interpretato dalla giovane Storm Reid.

Finora non sono trapelate molte informazioni sulla serie tv tratta da The Last of Us, e molti personaggi, anche importanti, non hanno un volto ufficiale. Tra questi c’è anche Riley, amica del cuore della protagonista Ellie nel DLC (in parte flashback) Left Behind. Almeno, fino ad ora: un paio di indizi ci portano infatti stabilmente in direzione di Storm Reid, già vista in Euphoria e The Suicide Squad – Missione suicida.

La giovane attrice è difatti arrivata in Canada proprio in coincidenza con la ripresa dei lavori sul set, con la madre che ha postato su Instagram una foto dalla didascalia rivelatoria, in cui si legge tra le altre cose “un popolare videogioco trasposto in una serie tv”.

Storm Reid (Euphoria) is rumored to be playing Riley in HBO's #TheLastofUs. She arrived in Canada at about the same time that the cast/crew returned to Calgary to resume production on the show. And her mother posted this on Instagram: pic.twitter.com/3KkJNgXQG5 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

A quanto ci risulta, The Last of Us è l’unico famoso videogioco di cui si sta realizzando una serie tv in Canada, quindi il riferimento è abbastanza palese e il casting dev’essere relativo a un personaggio abbastanza importante. Riley calzerebbe a pennello a Storm Reid, del resto. Staremo a vedere.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

Leggi anche: