Real Steel: in sviluppo una serie TV per Disney+

Secondo quanto rivelato da Variety sarebbe nelle prime fasi di sviluppo per Disney+ una serie televisiva basata su Real Steel, il lungometraggio del 2011 con Hugh Jackman tratto dal racconto di Richard Matheson intitolato Acciaio.

Il regista di Real Steel, Shawn Levy, farà da produttore esecutivo al progetto di Disney+. Tra gli altri produttori sono inclusi Robert Zemeckis e Jack Rapke di Compari Entertainment, Jacqueline Levine, Susan Montford, e Don Murphy di Angry Films. La 20th Television produrrà la serie TV.

La storia di Real Steel è ambientata in un futuro alternativo in cui i robot vengono utilizzati per combattere, ed un ex pugile che perde la possibilità di conquistare il titolo mondiale, perché sostituito da un robot, decide di allenarne uno per trasformarlo in un campione. Gli altri protagonisti del lungometraggio sono stati Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Olga Fonda, Karl Yune.

Il film alla sua uscita ha ottenuto 299 milioni di dollari, ed è stato candidato agli Oscar 2012 per i migliori effetti speciali. A ottobre scorso sono stati celebrati i dieci anni dall’uscita di Real Steel, ed ora l’iniziativa di Disney+ mette di nuovo al centro la storia del lungometraggio.