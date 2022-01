Raised By Wolves 2: il trailer della seconda stagione della serie HBO Max

A febbraio arriverà su HBO Max Raised by Wolves 2, la seconda stagione della serie TV distopico fantascientifica di cui è stato da poco diffuso il trailer. I nuovi episodi continueranno il percorso iniziato dal telefilm nel 2020.

Ecco il trailer di Raised by Wolves 2.

Nel filmato si può vedere come i protagonisti si ricollocano nella colonia Kepler 22. I protagonisti dello show sono Madre interpretata da Amanda Collin, e Padre che è interpretato da Abubakar Salim. Tra i nuovi membri del cast della seconda stagione ci sono: Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (The Victim, Anne Boleyn), Kim Engelbrecht (Eye in the Sky, The Flash) e Jennifer Saayeng (Cursed, The Capture).

La serie di fantascienza è stata una delle prime produzioni di telefilm originali di HBO Max, supportata dal produttore esecutivo Ridley Scott e dal creatore Aaron Guzikowski. Il telefilm Raised by Wolves segue due androidi chiamati Padre e Madre che hanno il compito di allevare bambini umani su un pianeta alieno dopo che la Terra è stata distrutta da una guerra religiosa tra Mitraici e atei.

Raised by Wolves 2 uscirà il 3 febbraio su HBO Max.

Potrebbe interessarti anche questa news: