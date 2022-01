NVIDIA: le scorte di schede video aumenteranno nella seconda metà del 2022?

Il problema delle scorte di schede delle schede video non si è di certo arrestato nel corso degli ultimi mesi, ma sembra che la situazione non potrà che migliorare in futuro. Diverse aziende si sono infatti espresse positivamente in merito alla possibilità che la situazione si avvii verso una strada di risollevamento, seppur non ci siano ancora finestre temporali precise, ma si parla in ogni caso di periodi che vanno dalla seconda parte del 2022 al 2023.

Proprio al primo gruppo si unisce NVIDIA, visto che a quanto pare, come ripreso sulle pagine di Wccftech, la compagnia avrà modo di limitare moltissimo la carenza già nel corso di quest’anno, riuscendo ad accontentare gli utenti che non vedono l’ora di mettere mano su una scheda video delle serie RTX 2000 e RTX 3000 (oltre che le 1000 più nuove). C’è da dire però che il periodo preso in considerazione potrebbe non essere casuale, e che anzi la compagnia potrebbe aver calcolato al meglio i tempi per ripartire alla grande.

Seppur non ci sia ancora alcun dettaglio ufficiale in merito, siamo in attesa di scoprire di più in merito alle schede video RTX 4000 Ada Lovelace (numero dei modelli e nome dell’architettura provvisori ovviamente, NdR), che dovrebbero essere rilasciate da parte del colosso già sul finire di quest’anno. Ovviamente, l’obiettivo è di lasciare che tutti i consumatori interessati alla nuova serie abbiano modo di metterci mano, ed è per via di ciò che verosimilmente la situazione potrebbe migliorare molto già nel 2022.

Staremo ovviamente a vedere se l’annuncio e il rilascio delle nuove RTX 4000 verrà confermato, e se i consumatori avranno presto modo di scoprire maggiore informazioni in merito ai modelli in questione, di cui tra le altre cose non sono già mancati i primi leak, come approfondito in questo articolo.