Non siamo più vivi: il trailer della serie TV horror coreana di Netflix

Netflix ha diffuso il trailer italiano della prossima serie TV coreana intitolata in inglese All of Us are Dead ed in italiano Non siamo più Vivi, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale, e che arriverà sulla piattaforma streaming il 28 gennaio.

Ecco il trailer di Non siamo più Vivi.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

“Moriremo tutti, non ci sono più speranze”. La scuola si è trasformata in un campo di battaglia e gli amici sono diventati i nostri peggiori nemici. Chi ne uscirà vivo? Uccidi o muori. La scuola è finita: è arrivata l’apocalisse. Non siamo più vivi | In arrivo il 28 gennaio, solo su Netflix.

La serie coreana All of Us are Dead è stato creata da Lee JQ, Chun Sung-il, e Kim Nam-su, ed è basata su un fumetto digitale realizzato da Joo Dong-Geun. Il fumetto è stato pubblicato su WEBTOON nel 2009.

La storia al centro del telefilm racconta di un virus zombie che irrompe all’interno di una scuola. Tutto ciò porterà gli studenti a cercare di lottare per arrivare alla sopravvivenza.

I protagonisti del progetto sono: Yoon Chan-young che interpreta Chung-san, Park Ji-hoo che fa On-jo,

Cho Yi-hyun che veste i panni di Nam-ra, Park Solomon che fa Lee Soo-hyuk, e Yoo In-soo che interpreta Yoon Gwi-nam.