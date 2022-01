I delitti del BarLume: uno special e le foto dalla nuova stagione della serie Sky

Sky presenta la nona stagione de I delitti del BarLume, in arrivo il 17 gennaio, con un lungo special e le foto ufficiali.

Un anello di fidanzamento, un relitto e un elicottero: questi i primi indizi sulla nuova stagione de I delitti del BarLume, la commedia a tinte gialle Sky Original coprodotta con Palomar e diretta da Roan Johnson che si presenta oggi con le foto ufficiali e uno speciale di un quarto d’ora sulle due puntate in arrivo il 17 e il 24 gennaio, “Compro oro” e “A bocce ferme”.

Nel visual ufficiale della prima storia di I Delitti del BarLume (realizzato dal noto fumettista Giacomo Bevilacqua) Massimo, La Fusco, La Tizi e Beppe sono rappresentati come figure delle carte da gioco. Sullo sfondo Paolo Pasquali (il personaggio interpretato da Corrado Guzzanti) e “i vecchini” seduti a un tavolo impegnati in una partita a briscola.

Nel cast tornano gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni del barista investigatore Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete. Entrambi disponibili on demand su Sky e in streaming NOW.

