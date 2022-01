Godfather Of Harlem: la serie TV è stata rinnovata per una terza stagione

Epix ha deciso di rinnovare per una terza stagione la serie TV Godfather of Harlem con protagonista Jodie Whittaker.

Epix ha stabilito il rinnovo della serie TV Godfather of Harlem per una terza stagione, che avrà così altri dieci episodi. La produzione delle nuove puntate inizierà durante il periodo estivo a New York. Il rinnovo nasce dagli ottimi risultati ottenuti dalla seconda stagione, che hanno portato Epix a ottenere numeri senza precedenti tra i propri prodotti.

La terza stagione di Godfather of Harlem proseguirà il progetto avviato da Chris Brancato e Paul Eckstein, raccontando una storia ispirata dalle vicende del boss del crimine Bumpy Johnson (interpretato da Jodie Whittaker), che negli anni Sessanta ritornò ad Harlem dopo undici anni di carcere per cercare di dettare di nuovo legge.

La terza stagione di Godfather of Harlem metterà ancora al centro Bumpy Johnson ed il suo obiettivo di controllare Harlem, contrastandosi con la mafia cubana. La serie mette insieme la tematica della criminalità organizzata con la questione dei diritti civili negli Stati Uniti.

Lo stesso Jodie Whittaker ha dichiarato:

Non vedo l’ora di tornare a lavorare nello show, lavorando con un fantastico cast, con una grande squadra di lavoro, e con talentuosissimi sceneggiatori per continuare a raccontare una storia potente.

Il cast della terza stagione di Godfather of Harlem avrà tra i suoi membri anche Vincent D’Onofrio, Ilfenesh Hadera, Nigél Thatch, Lucy Fry, Antoinette Crowe-Legacy e Giancarlo Esposito.

In Italia la serie TV è disponibile su Disney+.