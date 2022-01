Gentefied: la serie TV è stata cancellata dopo due stagioni

Netflix ha optato per il mancato rinnovo di Gentefield per una terza stagione. La decisione arriva dopo che la seconda stagione della serie TV è stata distribuita lo scorso 10 novembre. I risultati ottenuti in termini di audience dalle nuove puntate non hanno soddisfatto la piattaforma streaming. Gentefield, infatti, non è comparsa nella lista delle top 10 serie più viste su Netflix dopo l’uscita della seconda stagione.

Il mancato rinnovo di Gentefield per una terza stagione non porterà avanti il racconto del sogno americano visto dalla prospettiva della comunità latina di Los Angeles. Nella seconda stagione si è seguito il percorso di Erik Morales (JJ Soria) e del cugino Chris (Carlos Santos) mentre cercano di mantenere Pops (Joaquin Cosio) all’interno del Paese.

La serie è una commedia drammatica che racconta di famiglia, senso di comunità, ed amore latino. Al centro di Gentefield ci sono le vicende di tre cugini americani di origine messicana che inseguono l’American Dream, allo stesso modo di come hanno a cuore alcune delle loro cose: il vicinato, il nonno immigrato ed il locale di taco della famiglia.

Lo show è ambientato in una Los Angeles in rapido cambiamento, e racconta di questioni d’identità sociale e di classe all’interno della comunità latino americana. Il cast della serie ha tra i protagonisti Karrie Martin, JJ Soria, Carlos Santos e Joaquín Cosio.

I produttori della serie sono i creatori Lemus e Chávez, Charles D. King (Mudbound), America Ferrera (Superstore), Teri Weinberg (Ugly Betty), Kim Roth (Inside Man) e Aaliyah Williams (Gente-fied: The Digital Series).