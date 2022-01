Dropbox: arriva in beta il supporto nativo agli M1 di Apple

Finalmente, la piattaforma di Dropbox supporta nativamente i System on a Chip M1 di Apple, dopo circa un anno di attesa richiesto per giungere a questo traguardo.

Nonostante le potenzialità degli Apple Silicon, SoC targati Apple che continuano la loro strada e potrebbero presto essere arricchiti dalla serie M2, ci sono moltissime applicazioni che richiedono lavoro aggiuntivo al fine di fornire supporto agli utenti. Una fra queste è Dropbox, piattaforma di file sharing particolarmente nota e usata in tutto il mondo, che però ci ha messo davvero molto a fornire il proprio supporto agli M1 dell’azienda, anche se finalmente la strada è in discesa.

Come infatti confermato in via ufficiale, e ripreso sulle pagine di 9to5Mac, il supporto agli M1 sta arrivando, e anzi è stato già rilasciato in beta e risulta quindi probabile dagli utenti. Trattandosi di una versione non ancora del tutto stabile, alcuni problemi potrebbero presentarsi, ma c’è da dire che finalmente il tutto già in via nativa sugli Apple Silicon, con il programma di installazione che parla infatti di arm64.

C’è da dire che per raggiungere questo traguardo c’è voluto davvero molto tempo, il che costretto gli utenti che necessitavano di utilizzare la famosa applicazione ad affidarsi a software di terze parti come Rosetta, che traduce le applicazioni pensate per processori Intel in ARM, andando ovviamente a limitare le prestazioni per via del cambio nel corso del processo.

L’utilizzo di software che girano nativamente su M1 è sicuramente la cosa migliore, e per fortuna il mercato è sempre più incline ad adattarsi allo standard di Apple, rendendo compatibili le proprie applicazioni per i dispositivi del colosso di Cupertino realizzati con System on a Chip proprietari. Ovviamente, l’aggiornamento di Dropbox riguarda anche i nuovissimi MacBook Pro, come confermato da diverse segnalazioni in rete, e non solo gli M1 originali, dati che i nuovi gioiellini si presentano con le versioni migliorate M1 Pro ed M1 Max.