Will Hunting – Genio ribelle: il film non si sarebbe mai fatto senza l’aiuto di Kevin Smith

Matt Damon e Ben Affleck sono tornati a lavorare insieme come sceneggiatori in The Last Duel, ma la loro prima grande collaborazione è avvenuta in Will Hunting – Genio Ribelle, film grazie al quale i due interpreti vinsero anche un Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Ora gli stessi Matt Damon e Ben Affleck hanno rivelato che Will Hunting non ci sarebbe mai stato senza il supporto di Kevin Smith.

Ecco cosa hanno rivelato i due attori e sceneggiatori, in particolare queste sono le parole di Matt Damon:

Kevin Smith ha salvato Will Hunting, e questa non è un’annotazione di poco conto, è la ragione per cui il film si è riuscito a fare. Eravamo ad un punto morto, non c’erano più offerte.

Secondo quanto riferito da Affleck e Matt Damon fu Kevin Smith a portare la sceneggiatura ad Harvey Weinstein, e quindi alla Miramax. Weinstein adorò la sceneggiatura, e così il film entrò in produzione. E dopo che Kevin Smith si rivelò fondamentale per la realizzazione del film, Matt Damon gli fece una promessa:

Gli ho promesso che se avessimo mai vinto un Oscar lo avrei ringraziato, cosa dimenticata. E poi, subito dopo, gli dissi nel caso di vittoria di un nuovo Oscar che avrei rimediato ringraziandolo, ed ho dimenticato di nuovo.

Will Hunting – Genio Ribelle è disponibile con abbonamento premium su TIMVISION.