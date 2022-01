Samsung Galaxy Tab S8: report anticipa i presunti prezzi dei dispositivi

Un recente report potrebbe aver anticipato quanto costeranno i nuovi Samsung Galaxy Tab S8, dispositivi di cui non abbiamo ancora scoperto alcun dettaglio in via ufficiale, ma che a quanto pare potrebbero presentarsi sul mercato nel giro di davvero poco tempo, offrendo tra le altre cose diverse configurazioni per accontentare ogni tipo di utente.

A svelare il tutto sono le pagine di Appuals, e trattandosi di un report non ancora confermato è bene prendere il tutto come semplici stime, in attesa di conferme da parte del colosso e di un annuncio ufficiale dei dispositivi, il quale dovrebbe ovviamente includere anche le varie specifiche tecniche ufficiale e i prezzi in euro di ogni prodotto.

Trovate qui di seguito la lista dei dispositivi con i presunti prezzi anticipati. Questi sono distinti fra versioni con solo Wi-Fi e altre che dovrebbero supportare il 5G, presentando quindi un costo maggiore per gli utenti: la prima cifra fra parentesi indica il taglio di RAM, mentre la seconda quello della memoria di archiviazione.

Galaxy Tab S8 (8 GB + 128 GB): 680-700€

Galaxy Tab S8 (8 GB + 256 GB): 830-850€

Galaxy Tab S8 5G (8 GB + 128 GB): 830-850€

Galaxy Tab S8 5G (8 GB + 256 GB): 880-900€

Galaxy Tab S8+ (8 GB + 128 GB): 880-900€

Galaxy Tab S8+ (8 GB + 256 GB): 930-950€

Galaxy Tab S8+ 5G (8 GB + 128 GB): 1.040-1.060€

Galaxy Tab S8+ 5G (8 GB + 256 GB): 1.100-1.110€

Galaxy Tab S8 Ultra (8 GB + 128 GB): 1.040-1.060€

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (8 GB + 128 GB): 1.200-1.220€

Come potete vedere, ci troviamo davanti a cifre abbastanza alte, seppur per il taglio di memoria minimo ci sia un ribasso rispetto al prezzo di lancio dello scorso modello. C’è ancora da vedere cosa il colosso includerà di preciso nei nuovi dispositivi, e di conseguenza è possibile che i prezzi in questione risultino in realtà molto competitivi se paragonati alle altre offerte del mercato. Staremo a vedere quanto il tutto verrà finalmente ufficializzato da parte di Samsung.