Redmi Note 11S anticipato da un nuovo teaser?

Un teaser ufficiale avrebbe da poco anticipato l'arrivo dello smartphone Redmi Note 11S, come riportato sulle pagine di PhoneArena.

Un nuovo Tweet ufficiale è stato da poco notato a analizzato, stiamo parlando di contenuti che arrivano direttamente da Xiaomi. Si tratta di un’immagine abbastanza criptica, la quale starebbe anticipando l’arrivo degli smartphone Redmi Note 11 in India, come anche il debutto del tanto chiacchierato Redmi Note 11S.

Parliamo di un render che mostra il retro di un dispositivo, che non viene all’effettivo confermato, seppur la scritta abbia indicato “New Note 1S Com1ng“, e che avrebbe quindi confermato il nuovo dispositivo, del quale però non abbiamo ancora una data d’uscita confermata.

Guardando bene la foto e convertendo in maniera corretta le luci, è stato anche scoperto che ci troviamo davanti alla scritta 108 MP per quel che riguarda la fotocamera posta sul retro, dettaglio che confermerebbe quindi i leak precedentemente riportati, i quali suggerivano anche l’implementazione di un totale di 90 Hz di refresh rate per quel che riguarda il pannello.

Pare che a questo punto non servirà molto al fine di scoprire di più in merito al dispositivo della serie Redmi, che infatti a quanto pare verrà presto approfondito da parte del colosso cinese, forse in un qualche nuovo evento, o forse con un reveal a sé stante.