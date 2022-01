NVIDIA Shield si aggiorna, arriva Android 11

È stato confermato il lancio di un nuovo aggiornamento per il sistema NVIDIA Shield, finalmente pronto a ricevere dopo molto tempo Android 11.

Come confermato ufficialmente da NVIDIA, i dispositivi Shield stanno per aggiornarsi, con l’inizio dei download che è già partito, ed è di conseguenza possibile che alcuni utenti abbiano già modo di provare le novità, seppur il tutto dovrebbe essere rilasciato globalmente nel giro di poco tempo.

Parliamo dell’arrivo di Android 11 per tutti i modelli, anche per quelli del 2015, che include l’aggiornamento di sicurezza di Android arrivato a settembre dello scorso anno, utile per sistemare una vulnerabilità che permetteva ad eventuali hacker la possibilità di bloccare del tutto il servizio.

Fra le novità, troviamo una nuova Keyboard di Google con supporto alle ricerche vocali, che permette agli utenti di navigare per trovare ciò che preferiscono usando l’assistente del colosso della ricerca. Troviamo inoltre il supporto alle cuffie aptX Bluetooth.

L’ultimo dettaglio è quello che permette di disconnettere i dispositivi automaticamente per risparmiare energia dopo che questi risultano inattivi da molto tempo, con ulteriori possibilità di personalizzazione grazie ai bottoni di accensione di Stadia, Xbox, PlayStation e Shield. Gli abbonati a GeForce NOW possono inoltre ora fruire di un maggiore numero di dispositivi Buetooth quando fruiscono dei giochi presenti nel catalogo.