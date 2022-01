Meta Quest 2: un aggiornamento permetterà di mappare l’intera casa?

Nonostante non ci siano ancora notizie in merito ai nuovi Meta Quest 3, o qualunque siano i prossimi visori che il colosso ha intenzione di lanciare sul mercato, per fortuna sembra che la vita dei Quest 2 sia tutt’altro che vicina alla sua fine. Parliamo infatti questa volta di una nuova funzionalità che potrebbe essere presto inserita nei sistemi grazie a un update, e che dovrebbe permettere a tutti gli utenti di eseguire il mapping della propria area di gioco, verosimilmente una casa intera, andando però a delineare anche ciò che va fuori il proprio spazio occupato.

Per evitare infatti che gli utenti possano danneggiare oggetti, o magari farsi male durante qualche movimento, i visori permettono di selezionare una propria area, e avvisano nel caso in cui i controller o l’elmetto si trovino in prossimità dell’uscita, al fine di evitare che si vada a colpire erroneamente l’ambiente circostante quando si indossa il caschetto. Tuttavia, non è al momento possibile inserire muri e altre parti della casa, il che apre invece le porte a moltissime altre possibilità.

Il tutto è per il momento sbloccabile in maniera non ufficiale, come mostrato nel Tweet che potete vedere qui di seguito, ma considerando che i visori offrono già questa funzione, è molto probabile che la compagnia integri il tutto nel giro di poco tempo, seppur non ci siano per il momento novità ufficiali riguardanti i prossimi aggiornamenti dei visori per la realtà virtuale.

Room Setup Update:

– You can now define a room with walls & ceiling (DON'T USE WHILE IN STUDIO ENVOIREMENT)

"adb shell am start -a android.intent.action.MAIN -d systemux://guardian/room-capture com.oculus.vrshell/.MainActivity" 3/4 pic.twitter.com/XrADff1oDY — Bastian :D 🦈 (@Basti564) January 7, 2022

A quanto pare, per mettere mano sui nuovi Oculus Quest 3, servirà aspettare ancora diverso tempo, visto che come da poco anticipato il visore potrebbe raggiungere gli scaffali solamente nel corso del 2023, nel caso in cui tutto andasse nel verso giusto. Abbiamo approfondito il tutto nell’articolo che trovate qui.