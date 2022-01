Incastrati: una clip dalla serie Netflix di Ficarra e Picone

Quanto può essere pericoloso un pranzo “di famiglia”? Parecchio, se la famiglia in questione è malavitosa come quella in cui capitano Ficarra e Picone nella nuova clip tratta da Incastrati, serie tv Netflix di grande successo ora disponibile sulla piattaforma.

Nel cast della serie Salvo Ficarra, Valentino Picone, Anna Favella, Marianna Di Martino, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti e Mary Cipolla.

Questa la sinossi ufficiale:

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

