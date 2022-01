Studio 666: il trailer ufficiale del film horror sui Foo Fighters

Ecco il trailer ufficiale di Studio 666, il lungometraggio horror commedia con protagonisti i Foo Fighters in uscita a febbraio.

12—Gen—2022 / 9:27 AM

Dopo che era stato lanciato il teaser, da poco è disponibile online il trailer ufficiale di Studio 666, il film horror comedy sui Foo Fighters. Alla regia del lungometraggio c’è BJ McDonnell, il film è stato girato durante la pandemia. Studio 666 è stato acquisito da Open Road Films, e verrà distribuito nei cinema americani il 25 febbraio.

Ecco il trailer ufficiale di Studio 666.

Mentre questo è il poster dedicato.

Studio 666 è stato scritto da Jeff Buhler e Rebecca Hughes, basato su una storia di Dave Grohl. Il cast completo include Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Whitney Cummings, Will Forte, Jenna Ortega, Leslie Grossman e Jeff Garlin.

In Studio 666 vedremo il leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, assieme al resto della band impegnati contro forze del soprannaturale che sembrano impedire la produzione del loro ultimo album. Del resto i Foo Fighters si sono sempre caratterizzati per produzioni di video musicali particolari, ed il tutto ora è sfociato in un vero e proprio lungometraggio.

Dopo le pause dovute alla pandemia, anche i Foo Figthers sono pronti ad esibirsi nuovamente dal vivo, ed in questo 2022 la rock band tornerà ad andare in tour toccando anche il nostro Paese.