OnePlus Nord CE: un modello è esploso in India

Come da poco confermato dalla compagnia e dal possessore di un OnePlus Nord CE, il telefono è letteralmente esploso, per fortuna non causando feriti.

Sono purtroppo sempre presenti in rete casi di persone che si trovano da un momento all’altro ad avere gravi problemi con i propri dispositivi, e in alcuni casi la situazione si fa davvero grave, nello specifico quando i telefoni finiscono per esplodere o arrostirsi. È stato questo il caso di Dushyant Goswami, utente indiano che ha infatti svelato sulla piattaforma di Twitter il problema, mostrando delle foto del proprio OnePlus Nord CE ormai inutilizzabile e quasi interamente carbonizzato, che per fortuna con l’esplosione non ha causato alcun tipo di ferita.

Nonostante il tutto si sia risolto nel migliore dei modi, e la compagnia abbia infatti inviato all’utente un modello sostitutivo (motivo per cui forse questo ha rimosso le foto), c’è da dire che l’evento è in realtà abbastanza grave, e che in un caso simile qualcuno avrebbe potuto farsi male. Come ricordano le pagine di PhoneArena, seppur si tratti per fortuna di casi particolarmente rari ed isolati, nonché dovuto a delle condizioni all’infuori dei dispositivi, non è esattamente la prima volta in cui uno dei gioiellini di OnePlus fa questa brutta fine, e anzi è capitato che qualcuno si sia fatto molto male per via dello scoppio.

Si tratta questa volta del terzo caso conosciuto riguardante un telefono OnePlus, anche se è la prima volta in cui questo viene sostituito, ma c’è da dire che non abbiamo al momento informazioni precise riguardanti cosa abbia causato il tutto.

È possibile che a creare il problema sia stata la batteria, effettivamente la parte più pericolosa dei telefoni, ma sicuramente la compagnia avrà modo di indagare a fondo sulla questione prendendo in custodia il dispositivo rotto, cercando quindi di capire se il tutto potrebbe avvenire in seguito anche con altri telefoni.