La Bella e la Bestia: il prequel live action Disney verrà girato in primavera

Il live action de La Bella e la Bestia con Emma Watson, uscito nel 2017, come prevedibile è stato un grande successo, anzi, il più grande tra i vari usciti nel corso degli ultimi dieci anni: naturale, quindi, pensare a come capitalizzare questo successo. Una delle idee proposte all’epoca ha recentemente ricevuto il via libera, e dunque il prequel con protagonisti Gaston e LeFou (LeTont, nella versione italiana) verrà presto girato. Quanto presto? Secondo l’interprete di LeTont, Josh Gad, già questa primavera.

Siamo ancora intenzionati a girare questa primavera e le sceneggiature sono incredibili, le musiche sono incredibili, con canzoni tutte nuove di Alan Menken, stiamo facendo i casting per ora.

ha affermato l’attore, fiducioso nell’operazione nonostante le difficoltà operative date dalla pandemia.

Non sono al momento specificati molti altri dettagli, se non che sarà una serie da otto episodi per Disney+ e tornerà, naturalmente, anche Luke Evans nel ruolo di Gaston, con Briana Middleton nel ruolo della sorellastra di LeTont, Tilly.

