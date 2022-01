Instagram permetterà di ordinare a piacimento i propri post?

È possibile che l'ordine cronologico dei post diventi in futuro un lontano ricordo, come anticipato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi.

Con il crescere di Instagram, la compagnia si è trovata diverse volte a introdurre nella piattaforma delle novità particolarmente gradite, in alcuni casi di poco conto, e in altri potenzialmente pensate per rivoluzionare il modo in cui gli utenti sfruttano quotidianamente le potenzialità del social network. Si parla questa volta nello specifico di una novità che potrebbe permettere a chiunque usa Instagram di scordarsi dell’ordine cronologico dei post a cui è stato abituato fino a oggi.

Parliamo di una feature anticipata dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi sul proprio profilo Twitter, come potete vedere qui di seguito. Pur non avendo a che fare ancora con informazioni ufficiali, è molto probabile che il tutto venga presto confermato da Instagram e inserito nel palinsesto di funzionalità presente sulla piattaforma, anche se non sappiamo quanto potrebbe volerci e se il tutto subirà delle variazioni in fase di realizzazione.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

Siamo davanti a una novità che a livello di importanza potrebbe eguagliare forse aggiunte come quelle dei Reel, i brevi video che ormai da mesi caratterizzano il social network. Nello specifico, la nuova funzionalità dovrebbe permette di accedere al proprio profilo e di modificare l’ordine in cui tutti i post sono stati caricati, il quale fino a oggi è stato esclusivamente cronologico, e ha creato dei bei grattacapi per chi desiderava personalizzare il proprio profilo cambiando l’ordine di alcune foto e video.

Per fortuna, il tutto dovrebbe essere particolarmente semplice, ed è inoltre possibile che insieme a questo venga aggiunta una funzionalità per ordinare gli ultimi post e far apparire i profili del social network com’è stato fino a oggi. Non ci resta che aspettare e vedere sé e e quando la funzionalità verrà effettivamente aggiunta sulla piattaforma, sperando che il colosso abbia presto modo di comunicare novità in tal senso.