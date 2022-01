Batman: Ben Affleck rivela che è stato Matt Damon a convincerlo a lasciare la parte

Matt Damon e Ben Affleck sono ritornati a lavorare insieme in The Last Duel, film di Ridley Scott attualmente disponibile su Disney+. Ultimamente i due interpreti si sono intervistati reciprocamente, tirando fuori diverse curiosità e dettagli interessanti delle loro carriere, tra cui il fatto che fu Matt Damon a convincere Ben Affleck a lasciare la parte di Batman.

Ecco cosa ha rivelato Ben Affleck:

Con Justice League ho toccato il punto più basso per diverse ragioni. Non accuso nessuno, sono successe diverse cose. Ciò che posso dire è che non ero felice. Non pensavo fosse una cosa interessante, e poi nel frattempo sono accadute delle situazioni di m***a, e fu in quel momento che mi dissi che non stavo andando da nessuna parte. E così parlai con te (il riferimento va a Matt Damon ndr) e tu sei stato la persona che mi ha influenzato di più, facendomi prendere questa decisione. Volevo fare delle cose che mi rendessero felice. Così siamo andati a fare The Last Duel ed è stata un’esperienza che mi ha dato gioia ogni singolo giorno. Non ero il protagonista ed ero un villain, ero tutte le cose che pensavo non dovessi essere quando ho iniziato, ed è stata un’esperienza fantastica.