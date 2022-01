The Raid – Redenzione: Michael Bay svilupperà il remake per Netflix

Michael Bay sarà il regista del remake di The Raid - Redenzione, il film del 2012 di Gareth Evans, che sarà sviluppato per Netflix.

Michael Bay unirà le forze con Patrick Hughes e Gareth Evans per il remake del film The Raid – Redenzione. I tre reimmagineranno il thriller d’azione indonesiano per la piattaforma streaming Netflix. Il lungometraggio originale è stato realizzato da Gareth Evans ed uscì nel 2012, e portò anche ad un sequel distribuito nel 2014.

Gareth Evans tornerà quindi a lavorare su The Raid, assistito però da Michael Bay e Patrick Hughes. La regia sarà affidata a Michael Bay, mentre gli altri due faranno da produttori. Hughes sarà co-sceneggiatore assieme a James Beaufort. Range Media Partners e XYZ Films lavoreranno entrambe alla produzione del lungometraggio.

La storia di The Raid è ambientata in Indonesia e racconta di una squadra speciale che s’infiltra all’interno del rifugio di un potente mafioso. La versione reboot sarà, invece, ambientata a Philadelphia.

Nel film originale sono protagonisti Iko Uwais che interpreta il personaggio protagonista Rama, che è un nuovo membro della squadra. Nel cast sono inclusi anche Joe Taslim, Ray Sahetapy, Yayan Ruhian, Sonny Alamsyah, Iang Darmawan, Pierre Gruno, Tegar Satrya, Eka Raahmadia e Aldridus Godfred.

